Китайцы могут выкупить немецкие автозаводы Volkswagen

Китайские чиновники и автопроизводители присматриваются к немецким заводам, которые планируется закрыть, и особенно заинтересованы в объектах Volkswagen, узнали журналисты Reuters из собственных источников.

Покупка бывшего завода Volkswagen позволит китайскому автопрому укрепить влияние на авторынок Германии.

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Несмотря на то, что Mercedes-Benz имеет двух крупных китайских акционеров, компании из КНР еще не создали в Германии традиционное производство автомобилей. Зато китайские инвестиции есть в различных отраслях Германии, от телекоммуникаций до робототехники.

Производство автомобилей в Германии для продажи в Европе позволит китайским производителям избежать уплаты пошлин ЕС на электромобили, импортируемые из Китая, и может создать дополнительную угрозу для конкурентоспособности европейских производителей.



Хотя предложения могут поступать от частных фирм, государственных компаний или совместных предприятий с иностранными компаниями, китайские власти оставляют за собой право одобрять определенные инвестиции за рубежом и, вероятно, будет привлечена к любому предложению с самого начала. Поэтому инвестиционные решения будут зависеть от позиции нового правительства Германии по Китаю после выборов в феврале.



Крупнейший европейский автопроизводитель, которому принадлежат такие бренды, как Porsche, Audi и Skoda, наблюдает падение продаж на фоне роста конкуренции со стороны китайских компаний. Поэтому Volkswagen исследует альтернативные варианты использования своих заводов в Дрездене и Оснабрюке в рамках плана сокращения расходов.

Руководители VW хотели закрыть несколько заводов, но столкнулись с сопротивлением профсоюзов. В соглашении, заключенном перед Рождеством, они договорились прекратить производство в Дрездене, заводе с 340 рабочими, производящем электрический ID.3, с 2025 года, и в Оснабрюке, где 2300 сотрудников производят T-Roc Cabrio, с 2027 года.

VW будет открыт для продажи фабрики в Оснабрюке китайскому покупателю, сообщил Reuters неназванный источник.

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Многие китайские производители автомобилей ищут места для заводов в Европе, втором по величине рынке электромобилей в мире, чтобы обойти тарифы, введены Европейской комиссией в прошлом году.

Большинство пока решали строить новые заводы в странах с более низкими затратами и слабыми профсоюзами, например BYD – в Венгрии и Турции. Leapmotor планирует производство вместе с Stellantis в Польше, а Chery Auto в этом году начнет производство электромобилей на заводе, который ранее принадлежал Nissan в Испании.

Ходят слухи, что китайские инвесторы уже обследовали заводы в Западной Европе, включая Ford в Саарлуисе в Германии и завод Audi в Брюсселе.