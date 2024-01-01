Как будут развиваться китайские производители электромобилей в этом году: прогноз

Жестокая конкуренция на автомобильном рынке КНР, вызванная неустанной ценовой войной, продолжается и приносит пользу только основным игрокам, тогда как меньшие производители страдают, пишет Bloomberg.

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BYD установил новый рекорд, поставив 4,27 млн электромобилей и гибридов, а Li Auto превысил показатель в 500 тыс. авто.

Leapmotor удвоил свои продажи до 293, 7 тыс. ед., а премиальный бренд Geely Zeekr достиг 87% роста – до 222,1 тыс. авто.

На 2025 год ассоциация легковых автомобилей Китая прогнозирует рост продаж легковых автомобилей в КНР лишь на 2% по сравнению с 5,7% в 2024 году.

Ожидается, что известные бренды, такие как BYD и Geely, будут расти, а старые игроки, такие как SAIC Motor и Guangzhou Automobile, рискуют дальнейшим падением. Сильные станут еще сильнее, а слабые еще слабее.