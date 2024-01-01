Як будуть розвиватись китайські виробники електромобілів у цьому році: прогноз

Жорстока конкуренція на автомобільному ринку КНР, спричинена невпинною ціновою війною, продовжується та приносить користь лише основним гравцям, тоді як менші виробники страждають, пише Bloomberg.

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BYD встановив новий рекорд, поставивши 4,27 млн електромобілів і гібридів, а Li Auto перевищив показник у 500 тис. авто.

Leapmotor подвоїв свої продажі до 293, 7 тис. од., а преміальний бренд Geely Zeekr досяг 87% зростання – до 222,1 тис. авто.

На 2025 рік асоціація легкових автомобілів Китаю прогнозує зростання продажів легкових автомобілів у КНР лише на 2% порівняно з 5,7% у 2024 році.

Очікується, що відомі бренди, такі як BYD і Geely, зростатимуть, а старі гравці, такі як SAIC Motor і Guangzhou Automobile, ризикують подальшим падінням. Сильні стануть ще сильнішими, а слабкі ще слабкішими.