ЄС запровадив 45% мита на китайські електромобілі

Країни Євросоюзу проголосували за підвищення мита на китайські електромобілі до 45%, пише Bloomberg. Десять країн-членів виступили за вжиття цього заходу, тоді як Німеччина та ще чотири країни проголосували проти, а 12 країн, включаючи Іспанію, утрималися, розповіли агентству джерела, знайомі з результатами.

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Тепер Європейська комісія розпочинає запровадження нових тарифів, які діятимуть п'ять років. Нові тарифні ставки становитимуть 35% для виробників електромобілів, які експортуються з Китаю. Ці мита доповнюватимуть існуючу ставку в 10%.

Рішення було ухвалено після того, як під час розслідування в Євросоюзі встановили, що Китай «несправедливо» субсидує свою промисловість. Пекін заперечує це твердження. Як пише Bloomberg, Китай пригрозив Євросоюзу тарифами у відповідь на європейські молочні продукти, коньяк, свинину та автомобілі.

Аналітик Daiwa Securities Кевін Лау вважає, що підвищення тарифів у Європі не вплине на китайських виробників, оскільки на цей регіон припадає лише невелика частина їх загальних продажів. За оцінками експерта, за перші чотири місяці 2024 року на Європу припало від 1% до 3% від загального обсягу продажів BYD Co, Geely та SAIC Motor Corp.