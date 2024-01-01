Укр
Ру

Китай не рекомендує своїм автовиробникам створювати заводи в ЄС

Китайський автопром ставить на паузу створення виробничих потужностей у ЄС через значні політичні ризики.
Китай ставить на паузу євроінтеграцію автопрому - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Політичні ризики у ЄС для китайських автовиробників надто високі

Євген Гудущан
logo28 жовтня, 14:20
logo0
logo0 хв

Пекін закликає китайські автомобільні компанії призупинити пошуки виробничих майданчиків у Європі та підписання нових угод, і загалом триматися в тіні, доки тривають переговори щодо тарифів ЄС на китайські електромобілі.

Читайте також: Китай подав скаргу до СОТ щодо мит ЄС на електромобілі

Dongfeng вже заморозила плани щодо потенційного виробництва автомобілів в Італії. Chongqing Changan Automobile Co. скасував заходи із запуску свого бренду в Європі, запланований на цей тиждень у Мілані.

Наразі ЄС та КНР працюють над альтернативною угодою, яка влаштовувала б обидві сторони.

#Автобізнес #Новини