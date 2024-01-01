Китай не рекомендує своїм автовиробникам створювати заводи в ЄС

Пекін закликає китайські автомобільні компанії призупинити пошуки виробничих майданчиків у Європі та підписання нових угод, і загалом триматися в тіні, доки тривають переговори щодо тарифів ЄС на китайські електромобілі.

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Dongfeng вже заморозила плани щодо потенційного виробництва автомобілів в Італії. Chongqing Changan Automobile Co. скасував заходи із запуску свого бренду в Європі, запланований на цей тиждень у Мілані.

Наразі ЄС та КНР працюють над альтернативною угодою, яка влаштовувала б обидві сторони.