Укр
Ру

Китай не рекомендует своим автопроизводителям создавать заводы в ЕС

Китайский автопром ставит на паузу создание производственных мощностей в ЕС из-за значительных политических рисков.
Китай ставит на паузу евроинтеграцию автопрома - Auto24

ФОТО: УкрАвтопром|

Политические риски в ЕС для китайских автопроизводителей слишком высоки

Евгений Гудущан
logo28 октября, 14:20
logo0
logo0 мин

Пекин призывает китайские автомобильные компании приостановить поиски производственных площадок в Европе и подписания новых соглашений, и вообще держаться в тени, пока продолжаются переговоры по тарифам ЕС на китайские электромобили.

Читайте также: Китай подал жалобу в ВТО относительно пошлин ЕС на электромобили

Dongfeng уже заморозила планы по потенциальному производству автомобилей в Италии. Chongqing Changan Automobile Co. отменил мероприятия по запуску своего бренда в Европе, запланированный на эту неделю в Милане.

Сейчас ЕС и КНР работают над альтернативным соглашением, которая устраивала бы обе стороны.

#Aвтобизнес #Новости