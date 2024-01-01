ЕС ввел 45% пошлины на китайские электромобили

Страны Евросоюза проголосовали за повышение пошлины на китайские электромобили до 45%, пишет Bloomberg. Десять стран-членов выступили за принятие этой меры, тогда как Германия и еще четыре страны проголосовали против, а 12 стран, включая Испанию, воздержались, рассказали агентству источники, знакомые с результатами.

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Теперь Европейская комиссия начинает введение новых тарифов, которые будут действовать пять лет. Новые тарифные ставки составят 35% для производителей электромобилей, которые экспортируются из Китая. Эти пошлины будут дополнять существующую ставку в 10%.

Решение было принято после того, как в ходе расследования в Евросоюзе установили, что Китай "несправедливо" субсидирует свою промышленность. Пекин отрицает это утверждение. Как пишет Bloomberg, Китай пригрозил Евросоюзу тарифами в ответ на европейские молочные продукты, коньяк, свинину и автомобили.

Аналитик Daiwa Securities Кевин Лау считает, что повышение тарифов в Европе не повлияет на китайских производителей, поскольку на этот регион приходится лишь небольшая часть их общих продаж. По оценкам эксперта, за первые четыре месяца 2024 года на Европу пришлось от 1% до 3% от общего объема продаж BYD Co, Geely и SAIC Motor Corp.