BYD строит автозавод в Венгрии со своим давним партнером

BYD расширил партнерство с седьмым по величине поставщиком автомобильных технологий в мире компанией Forvia, которая является партнером для 290 автозаводов в 40 странах мира, пишет electrek.co.

Опыт партнерских отношений у обоих брендов уже есть, поскольку они открыли семь заводов в Китае – ежегодно по заводу в последние семь лет. Сейчас открывается завод сидений в Таиланде, где этим летом BYD открыла свое первое производственное предприятие. На очереди встала Европа, где интересы двух гигантов переплелись в Венгрии.

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"Перенос нашего партнерства с BYD в Европу является важной вехой для обеих наших компаний. Уже имеем значительные достижения в Азии. Теперь уверены, что наше расширение сотрудничества будет способствовать дальнейшим инновациям и росту на европейском рынке", – заявил относительно Венгрии генеральный директор Forvia Партик Коллер.

Несмотря на импортные пошлины, китайский производитель начал активно продвигать свои новые модели на европейский рынок. Его Sealion 7 стал уже восьмой моделью BYD, прибывшей в Европу после Dolphin, Seal и Seal U.

"BYD все равно будет выпускать новые электромобили по доступным ценам", – заявил исполнительный вице-президент BYD Стелла Ли.

По словам Ли, стартовые цены в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, будут составлять примерно от 27 500 до 30 000 долларов США, то есть 25 000-30 000 евро.