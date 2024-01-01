Высокие пошлины сработали: BYD построит в Турции завод электромобилей

Турция вскоре обнародует соглашение с BYD по строительству завода на западе страны стоимостью $1 млрд. Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Новый завод может облегчить BYD доступ в ЕС, с которым Турция имеет соглашение о таможенном союзе.

5 июля власти Турции заявили, что отказываются от объявленных, почти месяц назад, планов ввести дополнительную 40-процентную пошлину на все транспортные средства из КНР, ссылаясь на усилия по поощрению инвестиций. Это решение было принято после переговоров между Эрдоганом и Си Цзиньпином в прошлый четверг.

По данным Dataforce, за первые пять месяцев года BYD продала 12 944 авто на рынках ЕС, ЕАСТ и Великобритании, по сравнению с 2120 за тот же период 2023 года.