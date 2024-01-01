BYD тестирует 1287-сильный электрический спорткар

Как передает Carscoops, электрический спорткар имеет 4 электродвигателя общей мощностью 1287 л.с. и 1680 Нм крутящего момента. Автомобиль имеет вес в 2475 кг, однако разгоняется до 100 км/ч всего за 2,36 секунды.

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Чтобы проверить, насколько YangWang U9 быстрый на трассе, BYD решила протестировать несколько прототипов на культовой трассе Нюрбургринг.

Одной из ключевых особенностей YangWang U9 является хитрая система адаптивной подвески Disus-X, которая контролирует прочность пружин и амортизацию, что дает U9 возможность ездить буквально на трех колесах На гоночных треках эта система также помогает держать автомобиль в поворотах и проходить их с высокой скоростью.

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Тест-пилоты доводили прототипы до предельного уровня своих возможностей на некоторых из самых сложных участках трассы, о чем свидетельствуют раскаленные тормозные диски.