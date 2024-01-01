BYD тестує 1287-сильний електричний спорткар

Як передає Carscoops, електричний спорткар має 4 електродвигуни загальною потужністю 1287 к.с. й 1680 Нм крутного моменту. Автомобіль має вагу в 2475 кг, однак розганяється до 100 км/год всього за 2,36 секунди.

Читайте також: BYD показав нове покоління гібридних авто

Аби перевірити, наскільки YangWang U9 швидкий на трасі, BYD вирішила протестувати декілька прототипів на культовій трасі Нюрбургринг.

Однією з ключових особливостей YangWang U9 є хитра система адаптивної підвіски Disus-X, яка контролює міцність пружин і амортизацію, що дає U9 можливість їздити буквально на трьох колесах На гоночних треках ця система також допомагає тримати автомобіль у поворотах й проходити їх з вищою швидкістю.

Також цікаво: BYD показав нове покоління гібридних авто

Тест-пілоти доводили прототипи до граничного рівня своїх можливостей на деяких із найскладніших ділянках траси, про що свідчать розжарені гальмівні диски.