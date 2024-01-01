Укр
Ру

BYD показав нове покоління гібридних авто

Китайський автовиробник презентував гібридні авто з запасом ходу понад 2000 кілометрів та вартістю від 14 тисяч доларів.
Нове покоління гібридних BYD мають запас ходу понад 2000 км- Auto24

Нове покоління гібридних BYD

Євген Гудущан
logo31 травня, 09:38
logo0
logo0 хв

Китайський гігант у сфері автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) BYD представив гібридну технологію DM п'ятого покоління.

Читайте також: BYD показав електромобіль для Європи вартістю 25 000 євро

BYD заявляє, що ця технологія дозволяє плагін-гібридним авто досягти загального запасу ходу 2100 км.

Також компанія представила дві моделі автомобілів, що працюють за новою технологією - Qin L DM-i та Seal 06 DM-i. Середня витрата палива яких становить 2,9 л на 100 км. Вартість новинок стартує від $14 тис.

#Автотехнології #Новини #BYD

ВАМ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ:

ПОКАЗАТИ ЩЕ 3 НОВИНИ