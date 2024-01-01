BYD показав нове покоління гібридних авто

Китайський гігант у сфері автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) BYD представив гібридну технологію DM п'ятого покоління.

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BYD заявляє, що ця технологія дозволяє плагін-гібридним авто досягти загального запасу ходу 2100 км.

Також компанія представила дві моделі автомобілів, що працюють за новою технологією - Qin L DM-i та Seal 06 DM-i. Середня витрата палива яких становить 2,9 л на 100 км. Вартість новинок стартує від $14 тис.