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BYD показал новое поколение гибридных авто

Китайский автопроизводитель представил гибридные авто с запасом хода более 2000 километров и стоимостью от 14 тысяч долларов.
Новое поколение гибридных BYD имеют запас хода более 2000 км- Auto24

Новое поколение гибридных BYD

Евгений Гудущан
logo31 мая, 09:45
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Китайский гигант в сфере автомобилей на новых источниках энергии (NEV) BYD представил гибридную технологию DM пятого поколения.

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BYD заявляет, что эта технология позволяет плагин-гибридным авто достичь общего запаса хода 2100 км.

Также компания представила две модели автомобилей, работающих по новой технологии - Qin L DM-i и Seal 06 DM-i. Средний расход топлива которых составляет 2,9 л на 100 км. Стоимость новинок стартует от $14 тыс.

#Автотехнологии #BYD #Новости

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