BYD показал новое поколение гибридных авто

Китайский гигант в сфере автомобилей на новых источниках энергии (NEV) BYD представил гибридную технологию DM пятого поколения.

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BYD заявляет, что эта технология позволяет плагин-гибридным авто достичь общего запаса хода 2100 км.

Также компания представила две модели автомобилей, работающих по новой технологии - Qin L DM-i и Seal 06 DM-i. Средний расход топлива которых составляет 2,9 л на 100 км. Стоимость новинок стартует от $14 тыс.