BYD активно продвигает свои продукты в ЕС. Представленная новинка называется Ocean M, но пока это лишь концепт.

На последнем автосалоне в Пекине BYD представила концепт, который произвел фурор. Это автомобиль по данным многих местных СМИ, был разработан специально для Европы.

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Действительно, учитывая его размер и компоновку, он больше подходит для Старого континента, чем для Азии, где автомобилисты отдают предпочтение различным стилям кузова (большие седаны или компактные и экономичные городские автомобили).

Концепт BYD Ocean M, техническую информацию о котором мы ожидаем, должен предлагаться по начальной цене около 25 000 евро. Поэтому он станет идеальным конкурентом для Renault 5 или долгожданного Volkswagen ID.2. Одним словом, этот автомобиль впишется в этот сегмент "доступных электромобилей", где вскоре будут конкурировать многие модели (Citroën e-C3, Fiat Panda electric, Dacia Spring) и над которым Tesla упорно работает.

Компания BYD уже объявила, что со следующего года будет продавать в Европе еще одну ключевую модель - маленькую Seagull, которая будет обновлена именно для того, чтобы лучше соответствовать потребностям водителей на Старом континенте. Автомобиль длиной 3,78 метра с аккумулятором на 39 кВт/ч продается в Китае по цене 7000 евро.