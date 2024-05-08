BYD активно просуває свої продукти у ЄС. Представлена новинка називається Ocean M, але наразі це лише концепція.

На останньому автосалоні в Пекіні BYD представила концепт, який викликав фурор. Цей автомобіль, за даними багатьох місцевих ЗМІ, був розроблений спеціально для Європи.

Читайте також: BYD показала гібридного конкурента Toyota Corolla за $16 600

Дійсно, враховуючи його розмір і компонування, він більше підходить для Старого континенту, ніж для Азії, де автомобілісти віддають перевагу різним стилям кузова (великі седани або компактні та економічні міські автомобілі).

Концепт BYD Ocean M, технічну інформацію про який ми очікуємо, має пропонуватися за початковою ціною близько 25 000 євро. Тому він стане ідеальним конкурентом для Renault 5 або довгоочікуваного Volkswagen ID.2. Одним словом, цей автомобіль впишеться в цей сегмент «доступних електромобілів», де незабаром конкуруватимуть багато моделей (Citroën e-C3, Fiat Panda electric, Dacia Spring) і над яким Tesla наполегливо працює.

Компанія BYD вже оголосила, що з наступного року буде продавати в Європі ще одну ключову модель — маленьку Seagull, яка буде оновлена саме для того, щоб краще відповідати потребам водіїв на Старому континенті. Автомобіль довжиною 3,78 метра з акумулятором на 39 кВт/год продається в Китаї за ціною 7000 євро.