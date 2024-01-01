Високі мита спрацювали: BYD побудує в Туреччині завод електромобілів

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8 липня, 18:10
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Туреччина незабаром оприлюднить угоду з BYD щодо будівництва заводу на заході країни вартістю $1 млрд. Про це повідомляє УкрАвтопром.
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Новий завод може полегшити BYD доступ до ЄС, з яким Туреччина має угоду про митний союз.
5 липня влада Туреччини заявила, що відмовляється від оголошених, майже місяць тому, планів запровадити додаткове 40-відсоткове мито на всі транспортні засоби з КНР, посилаючись на зусилля із заохочення інвестицій. Це рішення було прийнято після переговорів між Ердоганом і Сі Цзіньпіном у минулий четвер.
За даними Dataforce, за перші п’ять місяців року BYD продала 12 944 авто на ринках ЄС, ЄАВТ та Великобританії, порівняно з 2120 за той самий період 2023 року.