BYD будує автозавод в Угорщині зі своїм давнім партнером

BYD розширив партнерство з сьомим за величиною постачальником автомобільних технологій у світі компанією Forvia, яка є партнером для 290 автозаводів у 40 країнах світу, пише electrek.co.

Досвід партнерських взаємин в обох брендів уже є, оскільки вони відкрили сім заводів у Китаї – щороку по заводу в останні сім років. Зараз відкривається завод сидінь у Таїланді, де цього літа BYD відкрила своє перше виробниче підприємство. На черзі постала Європа, де інтереси двох гігантів переплелися в Угорщині.

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"Перенесення нашого партнерства з BYD у Європу є важливою віхою для обох наших компаній. Вже маємо значні досягнення в Азії. Тепер впевнені, що наше розширення співробітництва сприятиме подальшим інноваціям і зростанню на європейському ринку", – заявив щодо Угорщини генеральний директор Forvia Партік Коллер.

Попри імпортні мита, китайський виробник почав активно просувати свої нові моделі на європейський ринок. Його Sealion 7 став вже восьмою моделлю BYD, що прибула до Європи після Dolphin, Seal і Seal U.

"BYD все одно випускатиме нові електромобілі за доступними цінами", – заявив виконавчий віцепрезидент BYD Стелла Лі.

За словами Лі, стартові ціни в Німеччині, найбільшому автомобільному ринку Європи, складатимуть приблизно від 27 500 до 30 000 доларів США, тобто 25 000-30 000 євро.