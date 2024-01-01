Китайці можуть викупити німецькі автозаводи Volkswagen

Китайські чиновники та автовиробники придивляються до німецьких заводів, які планується закрити, і особливо зацікавлені в об’єктах Volkswagen, дізнались журналісти Reuters з власних джерел.

Купівля колишнього заводу Volkswagen дозволить китайському автопрому зміцнити вплив на авторинок Німеччини.

Також цікаво у 2024 році китайський авторинок встановив рекорд

Попри те, що Mercedes-Benz має двох великих китайських акціонерів, компанії з КНР ще не створили у Німеччині традиційне виробництво автомобілів. Натомість китайські інвестиції є у різних галузях Німеччини, від телекомунікацій до робототехніки.

Виробництво автомобілів у Німеччині для продажу в Європі дозволить китайським виробникам уникнути сплати мит ЄС на електромобілі, імпортовані з Китаю, і може створити додаткову загрозу для конкурентоспроможності європейських виробників.



Хоча пропозиції можуть надходити від приватних фірм, державних компаній або спільних підприємств з іноземними компаніями, китайська влада залишає за собою право схвалювати певні інвестиції за кордоном і, ймовірно, буде залучена до будь-якої пропозиції з самого початку. Тож інвестиційні рішення залежатимуть від позиції нового уряду Німеччини щодо Китаю після виборів у лютому.



Найбільший європейський автовиробник, якому належать такі бренди, як Porsche, Audi і Skoda, спостерігає падіння продажів на тлі зростання конкуренції з боку китайських компаній. Тож Volkswagen досліджує альтернативні варіанти використання своїх заводів у Дрездені та Оснабрюку в рамках плану скорочення витрат.

Керівники VW хотіли закрити кілька заводів, але зіткнулися з опором профспілок. В угоді, укладеній перед Різдвом, вони домовилися припинити виробництво в Дрездені, заводі з 340 робітниками, що виробляє електричний ID.3, з 2025 року, і в Оснабрюку, де 2300 співробітників виробляють T-Roc Cabrio, з 2027 року.

VW буде відкритий для продажу фабрики в Оснабрюку китайському покупцеві, повідомило Reuters неназване джерело.

До речі як будуть розвиватись китайські автовиробники у 2025 році

Багато китайських виробників автомобілів шукають місця для заводів у Європі, другому за величиною ринку електромобілів у світі, щоб обійти тарифи, запроваджені Європейською комісією минулого року.

Більшість наразі вирішували будувати нові заводи в країнах з нижчими витратами та слабкішими профспілками, наприклад BYD – в Угорщині та Туреччині. Leapmotor планує виробництво разом із Stellantis у Польщі, а Chery Auto цього року розпочне виробництво електромобілів на заводі, який раніше належав Nissan в Іспанії.

Ходять чутки, що китайські інвестори вже обстежили заводи в Західній Європі, включаючи Ford у Саарлуїсі в Німеччині та завод Audi у Брюсселі.