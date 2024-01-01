У 2024 році китайський авторинок встановив новий рекорд

За даними Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM), у 2024 році автомобільний ринок Китаю зафіксував рекордне зростання: оптові поставки збільшились на 4,5% порівняно з минулим роком та досягли рекордного показника - 31,4 млн авто. Про це пише Укравтопром. Для розуміння масштабів: у 2023 році у всьому світі було продано 88,2 млн авто.

Читайте також: Китайський “AUDI” від SAIC показав цікавий концепт-кар

Таке зростання пов’язують з дією урядової програми утилізації автомобілів, спрямованій на збільшення споживчих витрат.

Водночас поставки електрифікованих автомобілів (електромобілі та гібриди) зросли на 36% до майже 12,9 млн од.

За прогнозами CAAM, у 2025 році оптові поставки автомобілів збільшиться на 4,7% до 32,9 млн од., а поставки електрифікованих авто зростуть на 24% до 16 млн од.