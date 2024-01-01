Китайський “AUDI” від SAIC показав цікавий концепт-кар

Як передає CnEVPost, Audi й SAIC Motor спільно запустили новий бренд “AUDI” в Китаї та представили свій перший концепт-кар, E concept. Автовиробники використовуватимуть ланцюжок постачання в Китаї для створення конкурентоспроможних моделей електромобілів.

Читайте також: Скільки коштує найдешевша електрична Audi A6

Запуск нового бренду сигналізує про новий етап у партнерстві Audi з SAIC для прискорення створення продуктів, які задовольняють уподобання китайських споживачів. Компанії об’єднали власні ресурси для спільної розробки ряду моделей електромобілів. Перший з них надійде в продаж у 2025 році. Про це йдеться в заяві SAIC у травні.

Повідомляється, що бренд AUDI має більш гнучкий процес прийняття рішень, ніж два спільних підприємства Audi в Китаї – FAW Audi та SAIC Audi, тому, очікується, що це дозволить швидше адаптовуватись до змін на місцевому ринку.

Також цікаво: Audi відродила модель A2, але є нюанс

Генеральним директором нового бренду став Сон Феймін, який за рангом прирівнюється до президента Audi China. Новий бренд не є пілотним, а є довгостроковим проєктом на наступні 10 років. Концепт-кар під назвою E concept наразі на 95% близький до виробництва.

Офіційний запуск серійної моделі призначений на першу половину наступного року. Концепція має кузов Shooting Brake, 4870 міліметрів у довжину, 1990 міліметрів у ширину та 1460 міліметрів у висоту. Водночас його колісна база становить 2950 міліметрів.

Це означає, що за габаритами новинка знаходиться між Audi A4L і A6L. Автомобіль оснащений потрійним літієвим акумулятором від CATL ємністю 100 кВт-год й має 800-вольтову архітектуру. Запас ходу становить понад 700 кілометрів за циклом CLTC.

Читайте також: Audi закриє або продасть завод у Брюсселі

Китайські ЗМІ повідомляють, що серійна версія концепту буде випущена в серпні наступного року на заводі в Антін, Шанхай, а його ключовим конкурентом буде Nio ET5 Touring. Вартість моделі також буде подібною до Nio ET5 Touring й становитиме приблизно $41 970.