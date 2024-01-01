Audi відродила модель A2, але є нюанс

Як повідомляє Carscoops, модель була представлена на каналах Audi AG у соціальних мережах без будь-якої інформації. Пропорції та дизайн перенесені з оригінального A2, проте рестомод отримав деякі змінені елементи стилю, що надають йому сучасного вигляду.

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Автівка отримала тонші світлодіодні фари, логотип бренду з підсвіткою, дещо інакший бампер, приховані дверні ручки, світлодіодні ліхтарі з інакшою графікою, спойлер з вбудованим стоп-сигналом, камери замість бокових дзеркал та розширені крила разом з новими легкосплавними дисками.

Кадрів інтер’єру небагато, проте на них помітно, що автомобіль отримав сидіння сидіннями Audi Sport. Оригінальна Audi A2 з’явилася наприкінці 1999 року Субкомпактний хетчбек довжиною 3826 мм мав кузов, подібний до MPV й був зосереджений на аеродинамічній ефективності з показником опору повітря 0,25-0,29.

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Автомобіль пропонувався з економічними силовими агрегатами та конструкцію кузова з алюмінію. Попри це, висока ціна моделі та її дивний дизайн призвели до низького попиту. Через це виробництво хетчбека закінчилося у 2005 році. За весь час всього було випущено 176 377 одиниць A2.