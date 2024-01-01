Лінійку Audi A3 поповнила нова версія Sportback TFSI e

Інженери Audi надали плагін-гібриду A3 Sportback TFSI e нову батарею зі спеціальним контуром охолодження ємністю 25,7 кВт-год, яка підтримує заряд до 50 кВт, а також підвищили продуктивність двигуна. Модель оснащена 1,5-літровим двигуном TFSI evo2, що замінив 1.4 TFSI.

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Водночас електромотор має потужність в 85 кВт. Як і у попередній версії, він інтегрований у шестиступеневу КПП з подвійним зчепленням S Tronic. Audi каже, що її компоненти було посилено, аби трансмісія витримувала більшу потужність.

Компанія пропонуватиме модель у двох версіях: 40 TFSI e й 45 TFSI e, які відрізняються різними показниками номінальної потужності. У топовому виконанні автівка здатна досягнути першої сотні всього за 6,3 секунди, тоді як A3 Sportback 40 TFSI e розганяється від 0 до 100 км/год за 7,4 секунди.

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Максимальна швидкість обмежена на позначці 225 км/год, тоді як на електричній тязі авто здатне розігнатися до 140 км/год. Audi каже, що новинка має інтелектуальну систему управління приводом. Початок руху завжди відбувається на електричному ходу. Окрім цього, водій може встановити пріоритет електроприводу за допомогою кнопки EV на панелі перемикачів, що дозволяє транспортному засобу працювати як повністю електрична модель.

У режимі «Auto Hybrid», основному режимі роботи, двигун внутрішнього згоряння та електромотор розподіляють роботу – електродвигун задіяний на низьких швидкостях, а бензиновий мотор TFSI має пріоритет на вищих швидкостях, проте більшість часу вони обидва приводи разом.

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Крім того, гібридна система управління підтримує постійний рівень заряду батареї, щоб зберегти достатньо електроенергії для подальшого використання, наприклад, у зоні з низьким рівнем викидів. Ціни на A3 Sportback 40 TFSI e починаються від 44 200 євро, а більш потужний і спортивний 45 TFSI коштує від 47 700 євро. Замовлення на обидві моделі почнуть приймати вже незабаром\. Audi каже, що варіант A3 allstreet як плагін-гібридна версія також з’явиться восени.