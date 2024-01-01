Audi показала найпотужніший серійний автомобіль бренду, він електричний

Audi дебютує зі своєю першою повністю електричною моделлю RS performance, який став флагманом за потужністю, керованістю та динамікою.

Чотиридверне купе демонструє технічний досвід і пристрасть Audi до деталей. Потужний, спортивний і впевнений, він відображає високі стандарти бренду щодо розробки та виробництва автомобілів.

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На додаток до синхронного двигуна з постійними магнітами (PSM) на передній осі з посиленим приводним валом і потужністю 252 кВт (342 к.с.), електричний Gran Turismo оснащений новою мотором PSM на задній осі з потужністю 415 кВт. (564 PS). Підвищена щільність міді спеціальної шпилькової обмотки в статорі електродвигунів максимізує провідність струму. Крім того, ротор в електродвигуні ззаду більш компактний і легший. Загалом Audi зменшила вагу електромотора на задній осі на десять кілограмів. Більше того, обидва електродвигуни мають запас потужності для динамічних ситуацій водіння. Launch Control може короткочасно використовувати ресурси акумулятора високої напруги та електродвигунів для досягнення потужності до 680 кВт / 925 к.с.

Крім того, передня вісь оснащена модифікованою силовою електронікою з переробленим імпульсним інвертором, що забезпечує вищі струми розряду до 600 ампер – на 300 ампер більше, ніж в інших варіантах, Audi S e-tron GT і Audi RS e-tron GT. Задня вісь також працює на 600 ампер. Audi збільшила рекуперацію гальмування до 400 кВт.

Максимальне гальмування становить 4,5 м/с. До цього значення автомобіль покладається виключно на рекуперацію. Рекуперацію на вибігу було збільшено до 0,6 м/с 2 і 1,3 м/с(раніше 0,3 і 0,6).

Таким чином Audi розширила різницю між динамічним відчуттям однієї педалі та ефективним рухом накатом. «Це дозволяє нам підвищити ефективність, одночасно реагуючи на те, що хочуть наші клієнти. Коли водій відпускає педаль акселератора, автомобіль помітно сповільнюється, що робить водіння спортивним», — говорить Яан Маттес Рейлінг, технічний керівник проекту сімейства моделей Audi e-tron GT.

Нова хімічна структура акумулятора також частково відповідає за збільшення продуктивності RS e-tron GT performance зі скоригованим співвідношенням змішування нікелю, кобальту та марганцю та загальною ємністю накопичувача 105 кВт-год (97 кВт-год нетто). Це призводить до вищої енергоємності та вищих зарядних і керуючих струмів порівняно з попередньою моделлю. Максимальні зарядні струми збільшені до 400 ампер. Коли Launch Control активовано, струм може протікати до 1100 ампер.

Це також стосується використання нової функції push-to-pass у RS e-tron GT performance, яка забезпечує збільшення потужності на 70 кВт на швидкості понад 30 км/год протягом десяти секунд – як зазначено на таймері у віртуальній кабіні. Коли водій активує функцію push-to-pass, акумулятор використовує ту саму карту, що й для Launch Control. У той же час компоненти приводу автоматично перемикаються в динамічний режим Audi drive select. Через щонайменше десять секунд регенерації функцію можна активувати знову.

Максимальна потужність зарядки збільшена на 50 кВт до 320 кВт. Це дозволяє акумулятору HV автомобіля заряджатися від 10 до 80 відсотків лише за 18 хвилин на зарядній станції високої потужності (HPC) за ідеальних умов.



Нещодавно розроблена пневматична підвіска з 2-камерною/2-клапанною технологією є стандартною. Він забезпечує явні переваги щодо динаміки водіння без шкоди для комфорту. Вперше в якості опції доступна інноваційна система активної підвіски з вибором коліс.

Динамічна система керування Audi drive select дозволяє водієві, як зазвичай, керувати характером автомобіля. Має три профілі: ефективність, комфорт і динамічність. Крім того, два режими RS1 і RS2, що індивідуально налаштовуються, дозволяють водієві вибирати хід, підвіску, кліренс і звук. Водій може встановити ці режими на кермі.

Audi RS e-tron GT performance 2 стандартно оснащується 20-дюймовими колесами. Шини, оптимізовані для опору коченню на нових багатоспицевих колесах, забезпечують великий запас ходу.

Додаткові 21-дюймові версії пропонують п’ять дизайнів коліс і дві шини з різними характеристиками. Шини Bridgestone Potenza Sport мають дуже низький опір коченню, що покращує споживання електроенергії та запас ходу.

У RS e-tron GT performance 2 клієнт може керувати звуком автомобіля – від тихого електроприводу до прогресивного звуку. Спортивний, об’ємний і високоякісний звук e-tron Sport є стандартним. Як чутне вираження прогресивного характеру Gran Turismo, звук у салоні було покращено – він став детально гармонізований, особливо в діапазоні швидкості холостого ходу від 70 до 90 км/год. Два блоки керування та підсилювачі в багажнику генерують окремі зовнішні та внутрішні звуки, що випромінюються через два динаміки, один зовні та один усередині автомобіля.

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Цифровий звук базується на таких даних, як швидкість електродвигунів, положення педалі акселератора, швидкість автомобіля та інші параметри. Результатом є синтетичний звук із 32 окремих джерел – від різноманітних реальних записів до відредагованого аудіо на синтезаторі – який підтримує роботу системи приводу автентичним і дуже тонким способом.

Новий RS e-tron GT performance виробляється на заводі Audi Sport GmbH на заводі Audi в Некарзульмі, він доступний для замовлення в Європі вже зараз, ціни починаються від 160 500 євро.