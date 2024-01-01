Audi показала самый мощный серийный автомобиль бренда, он электрический

Audi дебютирует со своей первой полностью электрической моделью RS performance, который стал флагманом по мощности, управляемости и динамике.

Четырехдверное купе демонстрирует технический опыт и страсть Audi к деталям. Мощный, спортивный и уверенный, он отражает высокие стандарты бренда по разработке и производству автомобилей.

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В дополнение к синхронному двигателю с постоянными магнитами (PSM) на передней оси с усиленным приводным валом и мощностью 252 кВт (342 л.с.), электрический Gran Turismo оснащен новым мотором PSM на задней оси с мощностью 415 кВт. (564 PS). Повышенная плотность меди специальной шпилечной обмотки в статоре электродвигателей максимизирует проводимость тока. Кроме того, ротор в электродвигателе сзади более компактный и более легкий. В общем Audi уменьшила вес электромотора на задней оси на десять килограммов. Более того, оба электродвигателя имеют запас мощности для динамических ситуаций вождения. Launch Control может кратковременно использовать ресурсы аккумулятора высокого напряжения и электродвигателей для достижения мощности до 680 кВт / 925 л.с.

Кроме того, передняя ось оснащена модифицированной силовой электроникой с переработанным импульсным инвертором, что обеспечивает более высокие токи разряда до 600 ампер – на 300 ампер больше, чем в других вариантах, Audi S e-tron GT и Audi RS e-tron GT. Задняя ось также работает на 600 ампер. Audi увеличила рекуперацию торможения до 400 кВт.

Максимальное торможение составляет 4,5 м/с. До этого значения автомобиль полагается исключительно на рекуперацию. Рекуперацию на выбеге было увеличено до 0,6 м/с 2 и 1,3 м/с (ранее 0,3 и 0,6).

Таким образом Audi расширила разницу между динамическим ощущением одной педали и эффективным движением накатом. "Это позволяет нам повысить эффективность, одновременно реагируя на то, что хотят наши клиенты. Когда водитель отпускает педаль акселератора, автомобиль заметно замедляется, что делает вождение спортивным", - говорит Яан Маттес Рейлинг, технический руководитель проекта семейства моделей Audi e-tron GT.

Новая химическая структура аккумулятора также частично отвечает за увеличение производительности RS e-tron GT performance со скорректированным соотношением смешивания никеля, кобальта и марганца и общей емкостью накопителя 105 кВт-ч (97 кВт-ч нетто). Это приводит к более высокой энергоемкости и высших зарядных и управляющих токов по сравнению с предыдущей моделью. Максимальные зарядные токи увеличены до 400 ампер. Когда Launch Control активирован, ток может протекать до 1100 ампер.

Это также касается использования новой функции push-to-pass в RS e-tron GT performance, которая обеспечивает увеличение мощности на 70 кВт на скорости более 30 км/ч в течение десяти секунд – как указано на таймере в виртуальной кабине. Когда водитель активирует функцию push-to-pass, аккумулятор использует ту же карту, что и для Launch Control. В то же время компоненты привода автоматически переключаются в динамический режим Audi drive select. Через не менее десяти секунд регенерации функцию можно активировать снова.

Максимальная мощность зарядки увеличена на 50 кВт до 320 кВт. Это позволяет аккумулятору HV автомобиля заряжаться от 10 до 80 процентов всего за 18 минут на зарядной станции высокой мощности (HPC) при идеальных условиях.



Недавно разработанная пневматическая подвеска с 2-камерной/2-клапанной технологией является стандартной. Он обеспечивает явные преимущества по динамике вождения без ущерба для комфорта. Впервые в качестве опции доступна инновационная система активной подвески с выбором колес.

Динамическая система управления Audi drive select позволяет водителю, как обычно, управлять характером автомобиля. Имеет три профиля: эффективность, комфорт и динамичность. Кроме того, два индивидуально настраиваемых режима RS1 и RS2,, позволяют водителю выбирать ход, подвеску, клиренс и звук. Водитель может установить эти режимы на рулевом колесе.

Audi RS e-tron GT performance 2 стандартно оснащается 20-дюймовыми колесами. Шины, оптимизированы для сопротивления качению на новых многоспицевых колесах, обеспечивают большой запас хода.

Дополнительные 21-дюймовые версии предлагают пять дизайнов колес и две шины с различными характеристиками. Шины Bridgestone Potenza Sport имеют очень низкое сопротивление качению, что улучшает потребление электроэнергии и запас хода.

В RS e-tron GT performance 2 клиент может управлять звуком автомобиля – от тихого электропривода до прогрессивного звука. Спортивный, объемный и высококачественный звук e-tron Sport является стандартным. Как слышимое выражение прогрессивного характера Gran Turismo, звук в салоне был улучшен – он стал детально гармонизирован, особенно в диапазоне скорости холостого хода от 70 до 90 км/ч. Два блока управления и усилители в багажнике генерируют отдельные внешние и внутренние звуки, излучаемые через два динамика, один снаружи и один внутри автомобиля.

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Цифровой звук базируется на таких данных, как скорость электродвигателей, положение педали акселератора, скорость автомобиля и другие параметры. Результатом является синтетический звук из 32 отдельных источников – от различных реальных записей до отредактированного аудио на синтезаторе – который поддерживает работу системы привода аутентичным и очень тонким способом.

Новый RS e-tron GT performance производится на заводе Audi Sport GmbH на заводе Audi в Некарзульме, он доступен для заказа в Европе уже сейчас, цены начинаются от 160 500 евро.