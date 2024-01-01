Audi представила новый Q5 стоимостью от 52 300 евро

Вся линейка силовых агрегатов новинки оснащена технологией мягкого гибрида MHEV Plus. Базовая версия нового Audi Q5 доступна в Европе с 2,0-литровым двигателем TFSI общей мощностью 204 л.с. и 340 Нм крутящего момента. Кроссовер оснащен передним приводом, но также опционально доступен полный привод.

Читайте также: Audi тестирует гибридный Q5 Sportback

Также есть дизельный силовой агрегат TDI объемом 2,0 литра, выдающий 204 л.с. и 400 Нм крутящего момента, который доступен исключительно с полным приводом. В то же время топовый SQ5 оснащен 3,0-литровым V6 TFSI, который выдает 367 "лошадок" и 550 Нм крутящего момента. Все силовые агрегаты работают с 7-ступенчатой коробка передач S tronic с двойным сцеплением.

Автопроизводитель говорит, что благодаря пересмотренной системе подвески и рулевого управления новый Q5 заметно комфортнее предыдущей модели. Стандартные версии включают частотно-селективные амортизаторы, тогда как пневматическая адаптивная подвеска является опцией. Модели SQ5 поставляются со спортивной подвеской.

Также интересно: Audi представила обновленную линейку RS3

Салон новинки идентичен другим моделям Audi с 11,9-дюймовой цифровой панелью приборов, 14,5-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы MMI и 10,9-дюймовым экраном пассажира. Проекционный экран доступен в качестве опции.

Кроме этого, Audi говорит, что салон нового Q5 просторнее, чем когда-либо прежде. Задние сиденья предлагают множество регулировок, включая функцию наклона. Другие важные особенности интерьера включают беспроводное зарядное устройство для телефона с охлаждением, два порта USB-C спереди и два порта сзади, которые могут заряжать до 100 Вт, чего достаточно для ноутбука.

Узнать новинку можно благодаря продуманным штрихам стиля, включая изгибы и плавные линии, задним фонарям OLED второго поколения, которые могут предупреждать других водителей об авариях и поломках, отображая специальную графику. В то же время впереди имеются стандартные матричные светодиодные фары с восемью регулируемыми световыми сигналами для дневных ходовых огней.

Читайте также: Audi представила новую линейку A5

Audi говорит, что линейка Q5 будет доступна для заказа в Германии с сентября 2024 года. Цена базовой версии начинается от 52 300 евро, тогда как стоимость дизельного Audi Q5 TDI Quattro составляет от 57 100 евро. Флагманский Audi SQ5 стартует с 82 900 евро.