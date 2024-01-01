Audi представила новий Q5 вартістю від 52 300 євро

Уся лінійка силових агрегатів новинки оснащена технологією м’якого гібрида MHEV Plus. Базова версія нового Audi Q5 доступна в Європі з 2,0-літровим двигуном TFSI загальною потужністю 204 к.с. й 340 Нм крутного моменту. Кросовер оснащено переднім приводом, але також опційно доступний повний привід.

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Також є дизельний силовий агрегат TDI об’ємом 2,0 літра, що видає 204 к.с. й 400 Нм крутного моменту, який доступний виключно з повним приводом. Водночас топовий SQ5 оснащений 3,0-літровим V6 TFSI, який видає 367 «конячок» та 550 Нм крутного моменту. Усі силові агрегати працюють з 7-ступеневою коробка передач S tronic з подвійним зчепленням.

Автовиробник каже, що завдяки переглянутій системі підвіски та рульового управління новий Q5 помітно комфортніший за попередню модель. Стандартні версії включають частотно-селективні амортизатори, тоді як пневматична адаптивна підвіска є опцією. Моделі SQ5 постачаються зі спортивною підвіскою.

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Салон новинки ідентичний іншим моделям Audi з 11,9-дюймовою цифровою панеллю приладів, 14,5-дюймовим дисплеєм інформаційно-розважальної системи MMI та 10,9-дюймовим екраном пасажира. Проєкційний екран доступний в якості опції.

Окрім цього, Audi каже що салон нового Q5 просторіший, ніж будь-коли раніше. Задні сидіння пропонують безліч регулювань, включаючи функцію нахилу. Інші важливі особливості інтер’єру включають бездротовий зарядний пристрій для телефону з охолодженням, два порти USB-C спереду та два порти ззаду, що можуть заряджати до 100 Вт, чого достатньо для ноутбука.

Впізнати новинку можна завдяки продуманим штрихам стилю, включаючи вигини та плавні лінії, заднім ліхтарям OLED другого покоління, які можуть попереджати інших водіїв про аварії та поломки, відображаючи спеціальну графіку. Водночас попереду наявні стандартні матричні світлодіодні фари з вісьмома регульованими світловими сигналами для денних ходових вогнів.

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Audi каже, що лінійка Q5 буде доступна для замовлення в Німеччині з вересня 2024 року. Ціна базової версії починається від 52 300 євро, тоді як вартість дизельного Audi Q5 TDI Quattro становить від 57 100 євро. Флагманський Audi SQ5 стартує з 82 900 євро.