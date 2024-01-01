Audi представила нову лінійку A5

Після того, як Audi змінила маркування своїх моделей, лінійка A4 отримала назву A5, адже автомобілі з ДВЗ тепер мають непарні порядкові номерами, а електромобілі – парні. Нова лінійка A5 представлена такими моделями, як A5 Sedan й A5 Avant, та їх спортивними версіями S5 Sedan і S5 Avant.

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Авто отримало нову мову дизайну з широкою решіткою радіатора, масивними вентиляційними отворами та новою світлодіодною оптикою. Головною особливістю задньої частини A5 є нові OLED-ліхтарі другого покоління й суцільна світлова смуга, що їх поєднує, яка має 60 світлових елементів.

Audi каже, що OLED-панелі також можна використовувати як комунікаційне освітлення. Окрасою інтер’єру нового A5 є три дисплеї: цифрова панель приладів, головний екран керування інформаційно-розважальної системи та екран пасажира. Вони мають діагональ в 11,9, 14,5 та 10,9 дюймів відповідно.

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Початкові версії пропонуються з 2,0-літровим чотирициліндровим турбомотором у двох варіантах потужності 150 к.с. й 204 к.с., що працює з семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням. Автомобіль доступний як з переднім приводом у версії на 150 кінських сил, так і з повним приводом quattro.

Також доступний 2,0-літровий дизельний агрегат з м’якою гібридною установкою. Він видає 204 к.с. й 400 Нм крутного моменту й поєднаний з 48-вольтовим стартер-генератором. Водночас спортивний S5 пропонується з 3,0-літровим V6 потужністю 367 кінських сил.

Він також оснащений 48-вольтовою системою м’якого гібрида. Audi каже, що провела значну детальну роботу над підвіскою та рульовим керуванням, але клієнти зможуть обрати опційні адаптивні амортизатори, які дозволять регулювати параметри налаштувань їзди на свій розсуд.

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Компанія каже, що перші моделі в Європі надійдуть до дилерів в листопаді, тоді як прийом попередніх замовлень відкриють вже в липні. Вартість базової моделі починатиметься в Німеччині від 45 200 євро. Детальнішу інформацію про моделі Audi розкриє згодом.