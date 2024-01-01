Audi представила новую линейку A5

После того как Audi изменила маркировку своих моделей, линейка A4 получила название A5, ведь автомобили с ДВС теперь имеют нечетные порядковые номерами, а электромобили – четные. Новая линейка A5 представлена такими моделями, как A5 Sedan и A5 Avant, и их спортивными версиями S5 Sedan и S5 Avant.

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Авто получило новый язык дизайна с широкой решеткой радиатора, массивными вентиляционными отверстиями и новой светодиодной оптикой. Главной особенностью задней части A5 являются новые OLED-фонари второго поколения и сплошная световая полоса, что их объединяет, которая имеет 60 световых элементов.

Audi говорит, что OLED-панели также можно использовать в качестве коммуникационного освещения. Украшением интерьера нового A5 являются три дисплея: цифровая панель приборов, главный экран управления информационно-развлекательной системы и экран пассажира. Они имеют диагональ в 11,9, 14,5 и 10,9 дюймов соответственно.

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Начальные версии предлагаются с 2,0-литровым четырехцилиндровым турбомотором в двух вариантах мощности 150 л.с. и 204 л.с., работающий с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Автомобиль доступен как с передним приводом в версии на 150 лошадиных сил, так и с полным приводом quattro.

Также доступен 2,0-литровый дизельный агрегат с мягкой гибридной установкой. Он выдает 204 л.с. и 400 Нм крутящего момента и совмещен с 48-вольтовым стартер-генератором. В то же время спортивный S5 предлагается с 3,0-литровым V6 мощностью 367 лошадиных сил.

Он также оснащен 48-вольтовой системой мягкого гибрида. Audi говорит, что провела значительную детальную работу над подвеской и рулевым управлением, но клиенты смогут выбрать опциональные адаптивные амортизаторы, которые позволят регулировать параметры настроек езды по своему усмотрению.

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Компания говорит, что первые модели в Европе поступят к дилерам в ноябре, тогда как прием предварительных заказов откроют уже в июле. Стоимость базовой модели будет начинаться в Германии от 45 200 евро. Более подробную информацию о модели Audi раскроет позже.