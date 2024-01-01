Audi намерена отказаться от Q8 e-tron

Как передает Carscoops, компания подтвердила, что рассматривает досрочное прекращение производства. Как заявляет Audi - этот шаг является результатом "глобального снижения заказов клиентов в сегменте электромобилей класса люкс".

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К тому же на снижение спроса на электрический кроссовер существенно повлиял меньший Q6 e-tron, ведь он более современный и предлагает больший запас хода, чем Q8 e-tron. Автопроизводитель также заявил, что на заводе в Брюсселе, существуют "давние структурные проблемы". Речь идет о высоких затратах на логистику и неудачном расположении завода вблизи центра города.

"Компания начала процесс консультаций в соответствии с бельгийским законодательством по вопросу реструктуризации завода. В этом процессе руководство обсуждает решения для дальнейших действий вместе с ответственными социальными партнерами. Это также может включать прекращение деятельности, если альтернативы не будет найдено", — говорится в заявлении Audi Brussels.

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Однако, несмотря на то, что создается впечатление, будто компания решила прекратить выпуск Q8 e-tron и закрыть фабрику, генеральный директор Audi Brussels Фолькер Германн подчеркнул: "Объявление не означает, что решение было принято".