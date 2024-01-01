Audi має намір відмовитись від Q8 e-tron

Як передає Carscoops, компанія підтвердила, що розглядає дострокове припинення виробництва. Як заявляє Audi - цей крок є результатом «глобального зниження замовлень клієнтів у сегменті електромобілів класу люкс».

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До того ж на зниження попиту на електричний кросовер суттєво вплинув менший Q6 e-tron, адже він сучасніший та пропонує більший запас ходу, ніж Q8 e-tron. Автовиробник також заявив, що на заводі в Брюсселі, існують «давні структурні проблеми».Йдеться про високі витрати на логістику та невдале розташування заводу поблизу центру міста.

«Компанія почала процес консультацій відповідно до бельгійського законодавства з питання реструктуризації заводу. У цьому процесі керівництво обговорює рішення для подальших дій разом із відповідальними соціальними партнерами. Це також може включати припинення діяльності, якщо альтернативи не буде знайдено», - йдеться у заяві Audi Brussels.

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Однак, попри те, що створюється враження, ніби компанія вирішила припинити випуск Q8 e-tron і закрити фабрику, генеральний директор Audi Brussels Фолькер Германн підкреслив: «Оголошення не означає, що рішення було прийнято».