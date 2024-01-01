Audi інтегрує ChatGPT в моделі випущені після 2021

ChatGPT буде додано до поточних і майбутніх моделей, а також до вже випущених транспортних засобів, починаючи з 2021 року. За умови використання модульної інформаційно-розважальної системи третього покоління (MIB 3) ви зможете вести розмови зі своїм автомобілем і отримати відповіді від штучного інтелекту.

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Але суть не в цьому. Автовиробники звертаються до ChatGPT не через його пошукові здібності, а через модель природної мови, яка краще розуміє, чого хоче водій. Audi є останньою, хто зробив цей крок, покращивши наявні налаштування Audi Assistant за допомогою Microsoft Azure Open AI для інтеграції ChatGPT. Для майбутніх моделей Cerence Chat Pro слугуватиме інструментом інтеграції, долаючи технічний розрив між системами.

«Завдяки повній інтеграції ChatGPT у наше голосове керування ми поєднуємо сильні сторони обох додатків», — говорить Маркус Кейт, віце-президент Audi з розробки інтер’єру, інформаційно-розважальних систем і зв’язку. «На додаток до ряду функцій голосового керування наші клієнти тепер отримають переваги від простого та безпечного доступу до знань на основі штучного інтелекту. Це наступний крок до найкращого у своєму класі досвіду перебування в салоні автомобілів Audi».

Volkswagen уже впровадив ChatGPT у своїх автомобілях, тому перехід на Audi був неминучим. Як і в автомобілях VW, голосове керування працює, так само як завжди, і продовжує використовувати рідну систему для встановлених команд. Різниця в тому, що якщо ви скажете щось, чого асистент Audi не розуміє, ChatGPT втрутиться. Audi використовує приклад із запитанням про тиск у шинах, але ніщо не заважає вам запитати свій RS6 про сенс життя, рухаючись зі швидкістю 250 км/год по автобану.

Інтеграція ChatGPT стане доступною в липні для приблизно двох мільйонів Audi, виготовлених після 2021 року. У майбутньому вона буде включена в автомобілі, що використовують архітектуру електроніки Audi E3 1.2.