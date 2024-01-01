Audi интегрирует ChatGPT в модели выпущенные после 2021 года

ChatGPT будет добавлен к текущим и будущим моделям, а также к уже выпущенным транспортным средствам, начиная с 2021 года. При условии использования модульной информационно-развлекательной системы третьего поколения (MIB 3) вы сможете вести разговоры со своим автомобилем и получить ответы от искусственного интеллекта.

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Но суть не в этом. Автопроизводители обращаются к ChatGPT не из-за его поисковых способностей, а из-за модели естественного языка, которая лучше понимает, чего хочет водитель. Audi является последней, кто сделал этот шаг, улучшив имеющиеся настройки Audi Assistant с помощью Microsoft Azure Open AI для интеграции ChatGPT. Для будущих моделей Cerence Chat Pro будет служить инструментом интеграции, преодолевая технический разрыв между системами.

"Благодаря полной интеграции ChatGPT в наше голосовое управление мы объединяем сильные стороны обоих приложений", - говорит Маркус Кейт, вице-президент Audi по разработке интерьера, информационно-развлекательных систем и связи. "В дополнение к ряду функций голосового управления наши клиенты теперь получат преимущества от простого и безопасного доступа к знаниям на основе искусственного интеллекта. Это следующий шаг к лучшему в своем классе опыту пребывания в салоне автомобилей Audi".

Volkswagen уже внедрил ChatGPT в своих автомобилях, поэтому переход на Audi был неизбежным. Как и в автомобилях VW, голосовое управление работает, так же как всегда, и продолжает использовать родную систему для установленных команд. Разница в том, что если вы скажете что-то, чего ассистент Audi не понимает, ChatGPT вмешается. Audi использует пример с вопросом о давлении в шинах, но ничто не мешает вам спросить свой RS6 о смысле жизни, двигаясь со скоростью 250 км/ч по автобану.

Интеграция ChatGPT станет доступной в июле для примерно двух миллионов Audi, изготовленных после 2021 года. В будущем она будет включена в автомобили, использующие архитектуру электроники Audi E3 1.2.