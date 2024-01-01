В США перестанут продавать некоторые модели Audi

Как передают инсайдеры Carscoops, Audi of America подтвердила, что семейство A5 2025 модельного года будет включать только модели A5 Sportback, S5 Sportback и RS 5 Sportback.

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Кроме этого, большинство моделей получили незначительные изменения в оборудовании и пересмотренные цены. Кроссоверы Q7 и SQ7 получили скромное обновление, в частности иные бамперы, новый диффузор и наконечники выхлопа. Модели также предлагают новые колесные диски и варианты цветов.

Также на рынке США появятся на рынке США Q6 и SQ6 e-tron. Они должны дебютировать в четвертом квартале. Q6 e-tron имеет аккумулятор емкостью 100 кВт-ч и систему полного привода с двумя электромоторами мощностью 456 лошадиных сил.

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Это позволяет кроссоверу разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и проезжать 494 км на одном заряде. SQ6 e-tron похож, но имеет 516 л.с., разгоняется за 4,1 секунды, а максимальный запас хода составляет 443 км.