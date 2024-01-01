Audi "засветили" первое фото нового A5, и этот автомобиль имеет совершенно новый дизайн

В течение ближайшего года-двух Audi обязалась выпустить более 20 новых моделей, причем более половины из них полностью электрические. Генеральный директор Гернот Дьолнер рассказывает о них и делится первым взглядом на новый Audi A5, которая появится в ближайшие дни.

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"В течение следующих лет мы шаг за шагом будем расширять ассортимент электрических моделей, – говорит Гернот Дьолнер. – В то же время мы обновим наше портфолио моделей с двигателями внутреннего сгорания. Это обеспечит нам надежную и гибкую позицию при переходе на полностью электрический портфель".

В частности, через несколько дней компания представит следующее семейство моделей Audi A5. Далее – больше: Audi A6 e-tron появится в конце июля, а новый Audi Q5 - осенью.

Новое семейство Audi A5 отпразднует свою мировую премьеру 16 июля и представляет собой начало следующего поколения двигателей внутреннего сгорания, которые будут более эффективными благодаря частично электрическому приводу.

A6 e-tron - это первая электрическая Audi, доступна в кузовах Sportback и Avant сразу на момент выхода на рынок. Его дизайн, производительность, эффективность и запас хода предлагают много причин перейти на электрическую мобильность сейчас".

Audi Q5 – символ успеха Audi на протяжении 15 лет. С третьим поколением внедорожника компания начнет омолаживать портфолио SUV с помощью двигателей внутреннего сгорания и частично электрифицированных версий осенью.

"У нас есть четкое видение переосмысления "Vorsprung durch Technik", сосредоточено на дизайне, UI/UX, динамике вождения и эффективности, – утверждает генеральный директор Гернот Дьолнер. – С нашими новыми моделями Q6 e-tron, A6 e-tron, A5 и Q5 мы не оставляем места для сомнений относительно того, в каком направлении мы движемся".