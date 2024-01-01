Audi "засвітили" перше фото нового A5, і це авто має абсолютно новий дизайн

Протягом найближчого року-двох Audi зобов’язалась випустити понад 20 нових моделей, причому більше половини з них повністю електричні. Генеральний директор Гернот Дьолнер розповідає про них та ділиться першим поглядом на новий Audi A5, яка з’явиться найближчими днями.

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«Протягом наступних років ми крок за кроком розширюватимемо асортимент електричних моделей, – говорить Гернот Дьолнер. – В той же час ми оновимо наше портфоліо моделей з двигунами внутрішнього згоряння. Це забезпечить нам надійну та гнучку позицію під час переходу на повністю електричний портфель».

Зокрема, за кілька днів компанія представить наступне сімейство моделей Audi A5. Далі – більше: Audi A6 e-tron з’явиться наприкінці липня, а новий Audi Q5 — восени.

Нове сімейство Audi A5 відсвяткує свою світову прем’єру 16 липня та являє собою початок наступного покоління двигунів внутрішнього згоряння, які будуть більш ефективними завдяки частково електричному приводу.

A6 e-tron — це перша електрична Audi, доступна в кузовах Sportback і Avant одразу на момент виходу на ринок. Його дизайн, продуктивність, ефективність і запас ходу пропонують багато причин перейти на електричну мобільність зараз».

Audi Q5 – символ успіху Audi протягом 15 років. З третім поколінням нашого найуспішнішого позашляховика компанія розпочне омолоджувати портфоліо позашляховиків за допомогою двигунів внутрішнього згоряння та частково електрифікованих версій восени.

«У нас є чітке бачення переосмислення «Vorsprung durch Technik», зосереджене на дизайні, UI/UX, динаміці водіння та ефективності, – стверджує генеральний директор Гернот Дьолнер. – З нашими новими моделями Q6 e-tron, A6 e-tron, A5 і Q5 ми не залишаємо місця для сумнівів щодо того, в якому напрямку ми рухаємося».