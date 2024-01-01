У США перестануть продавати деякі моделі Audi

Як передають інсайдери Carscoops, Audi of America підтвердила, що сімейство A5 2025 модельного року включатиме лише моделі A5 Sportback, S5 Sportback і RS 5 Sportback.

Читайте також: Audi "засвітили" перше фото нового A5, і це авто має абсолютно новий дизайн

Окрім цього, більшість моделей отримали незначні зміни в обладнанні та переглянуті ціни. Кросовери Q7 і SQ7 отримали скромне оновлення, зокрема інакші бампери, новий дифузор і наконечники вихлопу. Моделі також пропонують нові колісні диски та варіанти кольорів.

Також на ринку США з’являться Q6 і SQ6 e-tron. Вони повинні дебютувати в четвертому кварталі. Q6 e-tron має акумулятор ємністю 100 кВт-год і систему повного приводу з двома електромоторами потужністю 456 кінських сил.

Також цікаво: Audi має намір відмовитись від Q8 e-tron

Це дозволяє кросоверу розганятися до 100 км/год за 4,9 секунди й проїжджати 494 км на одному заряді. SQ6 e-tron схожий, але має 516 к.с., розганяється за 4,1 секунди, а максимальний запас ходу становить 443 км.