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У США перестануть продавати деякі моделі Audi

Підрозділ Audi в США позбудеться купе та кабріолетів A5, S5 та RS5 до початку 2025 року. Окрім цього, компанія дещо оновить інші моделі. Зокрема, клієнти зможуть отримати оновлений Q7 та новий Q6 e-tron.
Audi знімає з конвеєра купе та кабріолети сімейства A5 у США - Auto24
Данило Северенчук
logo15 липня, 09:20
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Як передають інсайдери Carscoops, Audi of America підтвердила, що сімейство A5 2025 модельного року включатиме лише моделі A5 Sportback, S5 Sportback і RS 5 Sportback.

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Окрім цього, більшість моделей отримали незначні зміни в обладнанні та переглянуті ціни. Кросовери Q7 і SQ7 отримали скромне оновлення, зокрема інакші бампери, новий дифузор і наконечники вихлопу. Моделі також пропонують нові колісні диски та варіанти кольорів.

Також на ринку США з’являться Q6 і SQ6 e-tron. Вони повинні дебютувати в четвертому кварталі. Q6 e-tron має акумулятор ємністю 100 кВт-год і систему повного приводу з двома електромоторами потужністю 456 кінських сил.

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Це дозволяє кросоверу розганятися до 100 км/год за 4,9 секунди й проїжджати 494 км на одному заряді. SQ6 e-tron схожий, але має 516 к.с., розганяється за 4,1 секунди, а максимальний запас ходу становить 443 км.

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