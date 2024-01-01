Audi тестує гібридний Q5 Sportback

ФОТО: Carscoops|
Тестовий прототип Audi Q5 Sportback 2026
Наші колеги з Carscoops поділились шпигунськими знімками нового майбутнього кросовера Audi. Повідомляється, що лінійка Q5 окрім звичних моделей також матиме спортивну версію Sportback, яка відрізнятиметься кузовом купе-кросовера.
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Закамуфльований прототип Q5 Sportback має спільний дизайн передньої частини з іншими кросоверами Audi з агресивними світлодіодними фарами та великою решіткою радіатора, але виділяється спортивними бамперами та похилою лінією даху в задній частині. Інтер’єр в моделях Q5 і Q5 Sportback є ідентичним.
В салоні водій матиме 11,9-дюймову цифрову панель приладів, 14,5-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та додатковий 10,9-дюймовий екран для пасажира. Очевидно, що пасажири заднього ряду в Q5 Sportback матимуть меншу відстань над головою, порівняно зі стандартним Q5 через його більш аеродинамічний стиль кузова.
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Лінійка силових агрегатів налічуватиме гібридні 2,0-літрові бензинові та дизельні агрегати, а також 3,0-літровий V6 у версії SQ5 Sportback. Автовиробник офіційно підтвердив, що лінійка моделей Q5 дебютує вже цієї осені.