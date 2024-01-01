Audi тестирует гибридный Q5 Sportback

ФОТО: Carscoops|
Тестовый прототип Audi Q5 Sportback 2026 года
Наши коллеги из Carscoops поделились шпионскими снимками нового будущего кроссовера Audi. Сообщается, что линейка Q5 кроме привычных моделей также будет иметь спортивную версию Sportback, которая будет отличаться кузовом купе-кроссовера.
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Закамуфлированный прототип Q5 Sportback имеет общий дизайн передней части с другими кроссоверами Audi с агрессивными светодиодными фарами и большой решеткой радиатора, но выделяется спортивными бамперами и наклонной линией крыши в задней части. Интерьер в моделях Q5 и Q5 Sportback является идентичным.
В салоне водитель будет иметь 11,9-дюймовую цифровую панель приборов, 14,5-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и дополнительный 10,9-дюймовый экран для пассажира. Очевидно, что пассажиры заднего ряда в Q5 Sportback будут иметь меньшее расстояние над головой, по сравнению со стандартным Q5 из-за его более аэродинамического стиля кузова.
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Линейка силовых агрегатов будет насчитывать гибридные 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты, а также 3,0-литровый V6 в версии SQ5 Sportback. Автопроизводитель официально подтвердил, что линейка моделей Q5 дебютирует уже этой осенью.