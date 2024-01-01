Audi представила обновленную линейку RS3

Audi говорит, что обновленный RS является самым производительным автомобилем в своем классе, ведь установил рекорд Нюрбургринга за 7:33,123 мин. Достичь этого удалось благодаря усовершенствованному распределению крутящего момента, новым адаптивным амортизаторам и обновленной системе контроля скорости, что позволили быстрее проходить повороты.

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Новинка получила фирменный язык дизайна бренда с большой решеткой радиатора, иными воздухозаборниками и узкими фарами с переработанными дневными ходовыми огнями. Они включают 24 световых элемента, которые стандартно расположены в виде клетчатого флага. Для тех, кому не нравится такой дизайн, можно настроить три другие световые варианты ДХО на дисплее информационно-развлекательной системы автомобиля.

Сзади автомобиль получил новую графику фонарей, новый диффузор с красным отражателем и две овальные выхлопные трубы с черными рамками. Audi также расширила цветовую палитру автомобиля, добавив новые варианты Ascari Blue, Progressive Red и Daytona Grey с матовым покрытием.

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19-дюймовые колеса доступны в базовой комплектации. Покупатели могут дополнительно выбрать второй дизайн колес, который может быть матовым темно-серым или глянцевым металлическим черным. Интерьер автомобиля получил несколько визуальных изменений, в частности, опциональные ковшеобразные углеродные сиденья с контрастной строчкой на сиденьях и подлокотнике и руле.

Автомобиль будет предлагаться в вариантах Sportback и Sedan. Собирать модель будут на заводе Audi в Ингольштадте. Автопроизводитель говорит, что машины будут доступны у дилеров с октября, а прием предварительных заказов откроют с конца августа. Цены на RS 3 Sportback в Германии начинаются от 66 000 евро, а на Sedan от 68 000 евро.