Audi и SAIC ведут разработку серии новых электрических авто под кодовым названием "Purple", которые будут изготавливаться и продаваться исключительно в Китае. Инсайдерские источники утверждают, что новая линейка электромобилей не будет иметь эмблемы Audi с четырьмя кольцами.

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Reuters сообщает, что два человека, которые непосредственно знакомы с планами немецкого автопроизводителя, сказали, что решение компании обусловлено "рассмотрением имиджа бренда", поскольку электромобили будут разработаны в Китае, а не в Европе, с "увеличенной зависимостью от местных поставщиков и технологий".

Также утверждается, что пока неизвестно, будет ли китайская серия электромобилей продаваться под другим брендом, или только сохранит надпись Audi без использования логотипа с кольцами.

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Сообщается, что первый концепт-кар, который станет олицетворением новой будущей линейки, покажут в ноябре, тогда как до 2030 года запланирован дебют 9 новых моделей. Интересно, что представитель Audi отказался комментировать эту информацию и назвал ее лишь предположениями, тогда как SAIC заявил для Reuters, что электромобили будут "настоящими Audi с аутентичной ДНК бренда".

Audi и SAIC сначала объявили о совместной разработке платформы EV в мае и ожидается, что модели будут работать на основе архитектуры SAIC. Эксперты предполагают, что именно это заставило Audi отличить китайские модели от имеющихся электромобилей, которые используют архитектуры MEB и PPE от VW Group.

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Кроме этого, выбор китайской основы для новой линейки авто может быть связан с задержкой будущей архитектуры SSP, которую сейчас разрабатывает Volkswagen Group, из-за проблем с программным обеспечением. Однако, никакой официальной информации относительно изменения логотипа обе компании пока не предоставляют, поэтому остается ждать новых деталей.