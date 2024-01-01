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Электромобили Audi для рынка Китая не будут иметь логотипа с четырьмя кольцами

Ожидается, что будущие электромобили Audi для китайского рынка будут базироваться на основе, разработанной SAIC, поэтому, поговаривают, компания хочет отделить автомобили китайского производства убрав логотип из четырех родственных колец.
Новые Audi для рынка Китая могут не получить фирменный логотип из 4 колец - Auto24

Фирменная эмблема компании используется с 1932 года, однако, новые авто для Китая, вероятно, не получат ее

Даниил Северенчук
logo3 августа, 14:55
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Audi и SAIC ведут разработку серии новых электрических авто под кодовым названием "Purple", которые будут изготавливаться и продаваться исключительно в Китае. Инсайдерские источники утверждают, что новая линейка электромобилей не будет иметь эмблемы Audi с четырьмя кольцами.

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Reuters сообщает, что два человека, которые непосредственно знакомы с планами немецкого автопроизводителя, сказали, что решение компании обусловлено "рассмотрением имиджа бренда", поскольку электромобили будут разработаны в Китае, а не в Европе, с "увеличенной зависимостью от местных поставщиков и технологий".

Также утверждается, что пока неизвестно, будет ли китайская серия электромобилей продаваться под другим брендом, или только сохранит надпись Audi без использования логотипа с кольцами.

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Сообщается, что первый концепт-кар, который станет олицетворением новой будущей линейки, покажут в ноябре, тогда как до 2030 года запланирован дебют 9 новых моделей. Интересно, что представитель Audi отказался комментировать эту информацию и назвал ее лишь предположениями, тогда как SAIC заявил для Reuters, что электромобили будут "настоящими Audi с аутентичной ДНК бренда".

Audi и SAIC сначала объявили о совместной разработке платформы EV в мае и ожидается, что модели будут работать на основе архитектуры SAIC. Эксперты предполагают, что именно это заставило Audi отличить китайские модели от имеющихся электромобилей, которые используют архитектуры MEB и PPE от VW Group.

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Кроме этого, выбор китайской основы для новой линейки авто может быть связан с задержкой будущей архитектуры SSP, которую сейчас разрабатывает Volkswagen Group, из-за проблем с программным обеспечением. Однако, никакой официальной информации относительно изменения логотипа обе компании пока не предоставляют, поэтому остается ждать новых деталей.

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