Які електромобілі Audi не матимуть логотипу з чотирма кільцями

Audi та SAIC ведуть розробку серії нових електричних авто під кодовою назвою «Purple», які будуть виготовлятися та продаватись виключно в Китаї. Інсайдерські джерела стверджують, що нова лінійка електромобілів не матиме емблеми Audi з чотирма кільцями.

Читайте також: Audi також продовжить випускати автомобілі з ДВЗ

Reuters повідомляє, що двоє людей, які безпосередньо знайомі з планами німецького автовиробника, сказали, що рішення компанії обумовлено «розглядом іміджу бренду», оскільки електромобілі будуть розроблені в Китаї, а не в Європі, із «збільшеною залежністю від місцевих постачальників і технологій».

Також стверджується, що поки невідомо, чи китайська серія електромобілів буде продаватися під іншим брендом, чи лише збереже напис Audi без використання логотипу з кільцями.

Також цікаво: Audi представила нову лінійку A5

Повідомляється, що перший концепт-кар, який стане уособленням нової майбутньої лінійки, покажуть в листопаді, тоді як до 2030 року запланований дебют 9 нових моделей. Цікаво, що представник Audi відмовився коментувати цю інформацію й назвав її лише припущеннями, тоді як SAIC заявив для Reuters, що електромобілі будуть «справжніми Audi з автентичною ДНК бренду».

Audi та SAIC спочатку оголосили про спільну розробку платформи EV у травні й очікується, що моделі працюватимуть на основі архітектури SAIC. Експерти припускають, що саме це змусило Audi відрізнити китайські моделі від наявних електромобілів, які використовують архітектури MEB та PPE від VW Group.

Читайте також: Офіційно представлено нову лінійку A6 e-tron

Окрім цього, вибір китайської основи для нової лінійки авто може бути пов’язаний із затримкою майбутньої архітектури SSP, яку наразі розробляє Volkswagen Group, через проблеми з програмним забезпеченням. Однак, жодної офіційної інформації стосовно зміни логотипу обидві компанії поки що не надають, тому залишається чекати нових деталей.