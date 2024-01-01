Volkswagen відкладає випуск електромобілів нового покоління

Як передає Carscoops, затримка в розробці програмного забезпечення для нової платформи змусила компанію відкласти запуск кількох нових моделей, включаючи наступника Volkswagen ID.4. Раніше повідомлялося, що архітектура Volkswagen Group SSP, яка прийде на зміну актуальній MEB, мала дебютувати в 2025 році.

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Генеральний директор Volkswagen Томас Шафер натякнув, що перша модель на базі SSP може стати електричним наступником Golf й має надійти в 2028 році. Volkswagen хоче, аби нова платформа підтримувала швидку зарядку (близько 12 хвилин) і була сумісною з автономними системами водінням 4 рівня, однак реалізувати ці плани виявилось складніше ніж очікувалось.

Як повідомляють інсайдери, з тієї ж причини на 15 місяців було відкладено запуск наступника Volkswagen ID.4. Тепер його дебют очікується в 2029 році. Окрім цього, компанія готує ще один повністю електричний позашляховик під кодовою назвою T-Sport який з’явиться у 2031 році.

До того ж ще однією причиною відкладення запуску платформи SSP є майбутнє оновлення поточної архітектури MEB, яке представлять в 2026 році. Компанія називає оновлену платформу MEB+ й вона стане основою для хетчбека ID.2, і базового електромобіля ID.1.

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Ймовірно, відкладати запуск власних нових моделей також доведеться дочірнім брендам Volkswagen Group, зокрема Audi, Porsche та Skoda, які теж використовуватимуть нову платформу SSP.