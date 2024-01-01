Volkswagen откладывает выпуск электромобилей нового поколения

Как передает Carscoops, задержка в разработке программного обеспечения для новой платформы вынудила компанию отложить запуск нескольких новых моделей, включая преемника Volkswagen ID.4. Ранее сообщалось, что архитектура Volkswagen Group SSP, которая придет на смену актуальной MEB, должна была дебютировать в 2025 году.

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Генеральный директор Volkswagen Томас Шафер намекнул, что первая модель на базе SSP может стать электрическим преемником Golf и должна поступить в 2028 году. Volkswagen хочет, чтобы новая платформа поддерживала быструю зарядку (около 12 минут) и была совместима с автономными системами вождением 4 уровня, однако реализовать эти планы оказалось сложнее, чем ожидалось.

Как сообщают инсайдеры, по той же причине на 15 месяцев был отложен запуск преемника Volkswagen ID.4. Теперь его дебют ожидается в 2029 году. Кроме этого, компания готовит еще один полностью электрический внедорожник под кодовым названием T-Sport который появится в 2031 году.

К тому же еще одной причиной отложения запуска платформы SSP является будущее обновление текущей архитектуры MEB, которое представят в 2026 году. Компания называет обновленную платформу MEB+ и она станет основой для хэтчбека ID.2, и базового электромобиля ID.1.

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Вероятно, откладывать запуск собственных новых моделей также придется дочерним брендам Volkswagen Group, в частности Audi, Porsche и Skoda, которые тоже будут использовать новую платформу SSP.