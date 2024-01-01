Audi також продовжить випускати автомобілі з ДВЗ

Як повідомляє Motor1, Audi є останньою, хто визнав, що продажі автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння можуть тривати після попередньо запланованої дати припинення.Компанія переглянула свої плани й залишить моделі з двигунами внутрішнього згорання ще деякий час.

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Генеральний директор Audi Гернот Долльнер сказав журналістам Top Gear, що бренд має залишатись “гнучким” в контексті можливого рішення Європейського Союзу відтермінування заборони продажів нових автомобілів з ДВЗ до 2035 року.

Однак, керівництво компанії вважає, що електромобілі – єдиний вірний шлях у довгостроковій перспективі. Наразі Audi посилює розвиток та впровадження гібридних технологій, адже очікується, що всі майбутні автомобілі з двигунами внутрішнього згорання включатимуть опцію PHEV.

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Цікаво, що сестринські бренди Volkswagen Group, а також конкуренти в обличчі Volvo, Mercedes-Benz та Ford нещодавно оголосили про подібні наміри й плани продовжити термін виробництва бензинових автомобілів.