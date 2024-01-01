Нова Audi A5 має хитрість з екраном пасажира

Чимало людей охоче відмовляються від екранів. Це справді проблема для тих, хто проводить багато годин на день перед комп’ютером. Проте одержимість деяких автовиробників екранами зменшує хвилювання, викликане випуском нової моделі. Коли A5 дебютував на початку цього місяця, він мав отримати додатковий дисплей лише для пасажира.

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Ми терпляче чекали, поки Audi запустить конфігуратор для A5, щоб можна було перевірити базову модель без додаткового 10,9-дюймового сенсорного екрана. Тепер, коли ми нарешті побачили базову комплектацію, заява Audi про те, що додатковий дисплей «ідеально інтегрований у дизайн панелі приладів», має більше сенсу. Очевидно, що приладова панель була задумана в першу чергу з додатковим екраном.

Будучи наївною людиною, я сподівався на чистіший дизайн без цієї додаткової частини поруч із інформаційно-розважальною системою. Ця панель виглядає як еквівалент великої порожньої діри, яка дивиться прямо на переднього пасажира, тому що власник не заплатив грошей за цю функцію. Кінцевий результат невиправдано незграбний, створюючи перше враження, що на стороні пасажира насправді є екран.

Однак це не так, оскільки Audi стягує додаткову плату за додатковий екран. У Німеччині ви повинні придбати додатковий пакет Tech Plus, який коштує 2350 євро (2500 доларів). У цей пакет також входять матричні світлодіодні фари, тризонний кондиціонер та інші переваги, тож ви не платите лише за цей дисплей.

Втім, найдешевший Audi A5 виглядає непогано. Звичайно, він має лише 17-дюймові легкосплавні диски та тканинні сидіння, але це все ще красивий автомобіль. Шкода тільки, що універсал не приїде до Сполучених Штатів, де пропонуватимуть лише седан. Технічно це буде хетчбек, який замінить старий A5 Sportback. Audi фактично вбила традиційний седан A4 кришкою багажника. Але одного разу A4 повернеться як електромобіль.

Audi вже представила гарячіший S5 Avant з двигуном V-6 і завершує штрихи на пряному універсалі RS5, але ці двоє також не отримають візу в США.