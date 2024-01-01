Новая Audi A5 имеет хитрость с экраном пассажира

Многие люди охотно отказываются от экранов. Это действительно проблема для тех, кто проводит много часов в день перед компьютером. Однако одержимость некоторых автопроизводителей экранами уменьшает волнение, вызванное выпуском новой модели. Когда A5 дебютировал в начале этого месяца, он должен был получить дополнительный дисплей только для пассажира.

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Мы терпеливо ждали, пока Audi запустит конфигуратор для A5, чтобы можно было проверить базовую модель без дополнительного 10,9-дюймового сенсорного экрана. Теперь, когда мы наконец увидели базовую комплектацию, заявление Audi о том, что дополнительный дисплей "идеально интегрирован в дизайн панели приборов", имеет больше смысла. Очевидно, что приборная панель была задумана в первую очередь с дополнительным экраном.

Будучи наивным человеком, я надеялся на более чистый дизайн без этой дополнительной части рядом с информационно-развлекательной системой. Эта панель выглядит как эквивалент большой пустой дыры, которая смотрит прямо на переднего пассажира, потому что владелец скупился на эту функцию. Конечный результат неоправданно неуклюжий, создавая первое впечатление, что на стороне пассажира на самом деле есть экран.

Однако это не так, поскольку Audi взимает дополнительную плату за дополнительный экран. В Германии вы должны приобрести дополнительный пакет Tech Plus, который стоит 2350 евро (2500 долларов). В этот пакет также входят матричные светодиодные фары, трехзонный кондиционер и другие преимущества, поэтому вы не платите только за этот дисплей.

Впрочем, самый дешевый Audi A5 выглядит неплохо. Конечно, он имеет только 17-дюймовые легкосплавные диски и тканевые сиденья, но это все еще красивый автомобиль. Жаль только, что универсал не приедет в Соединенные Штаты, где будут предлагать только седан. Технически это будет хэтчбек, который заменит старый A5 Sportback. Audi фактически убила традиционный седан A4 крышкой багажника. Но однажды A4 вернется как электромобиль.

Audi уже представила более горячий S5 Avant с двигателем V-6 и завершает штрихи на пряном универсале RS5, но эти двое также не получат визу в США.