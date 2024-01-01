Audi также продолжит выпускать автомобили с ДВС

Как сообщает Motor1, Audi является последней, кто признал, что продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания могут продолжаться после предварительно запланированной даты прекращения. Компания пересмотрела свои планы и оставит модели с двигателями внутреннего сгорания еще некоторое время.

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Генеральный директор Audi Гернот Долльнер сказал журналистам Top Gear, что бренд должен оставаться “гибким” в контексте возможного решения Европейского Союза отсрочки запрета продаж новых автомобилей с ДВС до 2035 года.

Однако, руководство компании считает, что электромобили – единственный верный путь в долгосрочной перспективе. Сейчас Audi усиливает развитие и внедрение гибридных технологий, ведь ожидается, что все будущие автомобили с двигателями внутреннего сгорания будут включать опцию PHEV.

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Интересно, что сестринские бренды Volkswagen Group, а также конкуренты в лице Volvo, Mercedes-Benz и Ford недавно объявили о подобных намерениях и планах продлить срок производства бензиновых автомобилей.