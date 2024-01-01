Официально представлена новая линейка A6 e-tron

В отличие от предыдущей генерации модели, A6 нового поколения будет доступен исключительно в версии e-tron, ведь основан на платформе PPE. В то же время модель с ДВС получит индекс A7, ведь Audi изменила маркировку своего модельного ряда.

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Новый A6 e-tron можно узнать по новым разделенными секциями освещения с переменной графикой, черной решеткой радиатора, традиционными дверными ручками и другими элементами на кузове, которые придают ему мускулистую форму. Заметной особенностью является черная вставка у порогов, которая подчеркивает, что “сердцем” автомобиля является аккумулятор.

Audi A6 Avant e-tron, Audi A6 Sportback e-tron

Автопроизводитель говорит, что A6 e-tron является самым аэродинамичным автомобилем Audi, который когда-либо создавался. Вариант Sportback может похвастаться коэффициентом лобового сопротивления 0,21, тогда как A6 Avant e-tron претендует на звание самого аэродинамичного универсала в своем классе с коэффициентом лобового сопротивления 0,24.

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Интерьер модели почти идентичен салону кроссовера Q6 e-tron. Авто имеет три дисплея: цифровую панель приборов, экран мультимедиа и отдельный экран пассажира с диагональю 11,9, 14,5 и 10,9 дюймов соответственно. Кроме этого, есть еще два дополнительных экрана, которые выполняют роль боковых зеркал и отображают информацию с камер заднего вида.

Электромобиль использует батарею емкостью 100 кВт-ч, которая способна обеспечить запас хода до 756 километров в версии A6 Sportback e-tron и до 720 километров в исполнении A6 Avant e-tron. Базовая версия авто оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 367 лошадиных сил.

A6 e-tron quattro оснащен двумя электродвигателями, обеспечивающими комбинированную мощность в 428 лошадиных сил. Мощный S6 e-tron также имеет два электромотора, которые производят до 551 л.с. с активированным ланч-контролем, что позволяет достичь 100 км/ч всего за 3,9 секунды. Audi говорит, что скоро к линейке присоединится еще более мощная модель под названием RS6 e-tron и версия начального уровня с аккумулятором меньшей емкости.

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A6 e-tron и S6 e-tron в кузовах Sportback и Avant будут доступны для заказа с сентября 2024 года. Цены на модель начинаются с 75 600 евро за A6 Sportback e-tron performance и 77 250 евро за A6 Avant e-tron performance. В то же время стоимость S6 Sportback e-tron будет начинаться от 99 500 евро, а цена S6 Avant e-tron составит 101 150 евро.