Audi Q4 получил новую базовую комплектацию с ценой от 45 тысяч евро

Стоимость Q4 35 e-tron начинается от 45 000 евро, тогда как за исполнение Sportback просят от 47 600 евро. Audi говорит, что батарею электромобиля можно зарядить с 10 до 80 процентов всего за 25 минут. Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 145 кВт.

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Модель начального уровня оснащена одним электромотором на задней оси мощностью 170 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 9,0 секунды, а максимальная скорость ограничена на 160 км/ч. Автопроизводитель говорит, что электромотор имеет технологию продуманного управления температурой для лучшего охлаждения.

Некоторые стандартные функции нового Audi Q4 35 e-tron включают фирменную навигационную систему MMI plus, 10,25-дюймовую цифровую панель приборов Audi virtual cockpit, навигационную и информационно-развлекательную систему Audi Connect, передние сиденья с подогревом, а также дверь багажника с электроприводом.

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Кроме этого, компания также сделала свой магазин приложений Audi Application Store, который станет доступным на всех версия Q4 e-tron. Он предлагает доступ к различным программам без необходимости использовать смартфон. Пакет включает 25 гигабайт данных в год. Нейросеть ChatGPT также входит в стандартное оснащение.