Audi Q4 отримав нову базову комплектацію з ціною від 45 тисяч євро

Вартість Q4 35 e-tron починається від 45 000 євро, тоді як за виконання Sportback просять від 47 600 євро. Audi каже, що батарею електромобіля можна зарядити з 10 до 80 відсотків лише за 25 хвилин. Максимальна потужність зарядки постійним струмом становить 145 кВт.

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Модель початкового рівня оснащена одним електромотором на задній осі потужністю 170 кінських сил. Розгін до 100 км/год займає 9,0 секунд, а максимальна швидкість обмежена на 160 км/год. Автовиробник каже, що електромотор має технологію продуманого управління температурою для кращого охолодження.

Деякі стандартні функції нового Audi Q4 35 e- tron включають фірмову навігаційну систему MMI plus, 10,25-дюймову цифрову панель приладів Audi virtual cockpit, навігаційну та інформаційно-розважальну систему Audi Connect, передні сидіння з підігрівом, а також двері багажника з електроприводом.

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Окрім цього, компанія також зробила свій магазин додатків Audi Application Store, який стане доступним на всіх версія Q4 e-tron. Він пропонує доступ до різноманітних програм без потреби використовувати смартфон. Пакет включає 25 гігабайт даних на рік. Нейромережа ChatGPT також входить до стандартного оснащення.